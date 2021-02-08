港超｜傑志宣布李毅凱離隊轉戰中甲 傳投南通支雲 亞冠對手或有變 (20:09)

傑志表示，李毅凱早前收到一支中甲球會轉會邀請，考慮到有亞冠盃賽事，球會曾再三挽留這名青訓產品，但李毅凱堅持離隊，傑志無奈接受，並感謝其付出及祝願有更美好的將來。

李毅凱出身傑志青訓系統，2011年5月曾透過計劃獲選到英超球會阿士東維拉的預備組訓練，2013年6月曾到多隊中甲跟操試訓及加盟中甲球隊瀋陽中澤，2015年回歸傑志，出戰港超、亞冠盃等多項賽事，為球隊上陣90場攻入7球。

據了解，傑志將會簽入新後衛以填補李毅凱的離隊空缺。南通支雲新一季由中國隊名宿謝暉出任主教練，前港腳吳偉超加入教練團成員。

此外，傑志原定在亞冠分組賽J組，與中超的山東泰山及泰超的泰港等隊同組，但亞洲足協今午宣布，山東泰山因違反亞洲足協球會牌照逾期付款的條例，而被取消今屆亞冠參賽資格，山東將有10日時間上訴。一旦上訴失敗有關名額將重新分配，預計由上季中超季軍北京國安取代。

據報山東違規有兩個版本，一是與前外籍助教合約糾紛，被裁定敗訴及未能如期付款；二是涉及在2016年亞冠附加賽作客澳職阿德萊德聯，因未有按時交比賽名單被亞洲足協罰款2000美元，罰款亦未如時提交。

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