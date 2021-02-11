NFL超級碗｜海盜大勝酋長 相隔18年再奪冠 43歲傳奇布拉迪5膺MVP (16:45)

布拉迪去年毅然由效力了20年的勁旅新英倫愛國者，轉投坦帕灣海盜，雖外界並不看好，但結果這名43歲名將以行動回應質疑，帶領海盜殺入今早的超級碗，個人更交出兩次得分達陣好拍檔干高斯基（Rob Gronkowski），令兩人在季後賽合作達陣來到第13次，成為史上最多達陣的組合，最終助球隊以31：9大勝衛冕的酋長，是球隊自2002/03年球季以來，歷來第2次封王，而他個人亦第5次榮膺超級碗MVP，成為北美四大聯盟第2多總決賽MVP球員。

賽後布拉迪明言未打算退役，揚言續為海盜爭霸：「我們全隊是役打出全季最佳表現，我為球隊感到自豪，我不會拿過往的奪冠經驗作比較，因每一年都是神奇的表現。」

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