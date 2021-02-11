英超｜艾利臣兩度嚴重犯錯　紅軍相隔18年主場首負曼城　車路士三連捷升第5　 (17:16)

曼城中場根度簡早段主射12碼一飛冲天，卻在49分鐘將功補過先開紀錄。穆罕默德沙拿在63分鐘為利物浦操刀12碼扳平。73分鐘，「紅軍」門將艾利臣比加誤傳予曼城中場菲爾科頓，後者助攻根度簡得手；76分鐘，艾利臣比加再將皮球誤傳給曼城的貝拿度施華，後者再交史達寧建功。菲爾科頓其後在83分鐘窄位怒射埋齋，助「藍月」以4：1大捷，也是自2003年以來首次於晏菲路凱旋。另外，包括英超十連捷在內，曼城各項賽事已連贏14場，追平普雷斯頓及阿仙奴先後在1892和1987年的連勝紀錄。

紅軍領隊高普說：「我看到的是一場很好的比賽和一些嚴重的犯錯。當你這樣出錯，便非常有機會失守。或者他（艾利臣比加）的腳凍僵了？這看來有趣，但是有可能的。曼城利用這兩次犯錯領前至3：1，這是不易翻身的。」曼城主帥哥迪奧拿則說：「這是一場重要的勝仗，但現在只是2月，仍未出現冠軍球隊，但取得下季歐聯參賽資格很重要，聯賽十連勝亦是非常特別的。」曼城賽後22戰得50分，領前多踢1場的次席球隊曼聯5分。

此外，車路士前鋒迪姆華拿於43分鐘助攻美臣蒙特打開紀錄，卻在55分鐘因後衛魯迪格與門將艾度亞文迪誤會下擺烏龍，令新帥杜曹4次領軍首次失球下，錫菲聯得以扳平。不過「藍戰士」在3分鐘後，憑迪姆華拿博得12碼，由隊友佐真奴費路一針見血，鎖定2：1勝局及取得英超三連勝。至於迪姆華拿則已3個月英超食白果。

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