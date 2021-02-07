英超｜卡尼復出即建功 熱刺挫西布朗止頹 落後「四哥」利物浦4分 (21:51)

哈利卡尼上月尾英超主場負利物浦後，因一對足踝受傷避戰兩場聯賽，此役復出即添熱刺火力。英國廣播公司（BBC）賽前報道，卡尼在陣時熱刺平均入1.9球、得1.9分及勝率56%，分別較他缺陣時的1.2球、1.5分及41%要佳，熱刺此役上半場控球率高達七成，9射3中和有7個角球，都遠勝西布朗。

開賽10分鐘，卡尼妙傳前線拍檔孫興慜，射門考驗了西布朗門將森莊士東。卡尼在15和18分鐘左右開弓射門均不中目標，平白浪費先開紀錄的機會。37分鐘，他右路勁射又過不了森莊士東的十指關，後者又在42分鐘擋出熱刺右閘奧里亞的頭槌。西布朗完上半場差點偷雞得手，惟前鋒麥巴耶戴亞尼的頭槌攻門被熱刺門將洛里斯沒收。下半場接戰，卡尼先在54分鐘左路接應中場賀積查治傳送，射入遠柱打破僵局；4分鐘後，孫興慜獲盧卡斯莫拉橫傳射成2：0，並以這紀錄維持至完場。

此外，修咸頓周日凌晨雖有利物浦借將攻擊手南野拓實「地標」兼建功，隊友禾特普斯亦「士哥」，仍作客以2：3不敵有中場軒迪克在49分鐘領紅的紐卡素。「喜鵲」此役由首次上陣的阿仙奴借將韋洛克打開紀錄，中場拍檔米基爾阿米朗其後梅開二度。

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