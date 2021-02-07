英超｜曼聯失分兼有普巴傷出 蘇斯克查認非爭標材料 (16:23)

卡雲尼頭槌建功及般奴費南迪斯笠射得手，助曼聯上半場領前2：0。49分鐘，愛華頓由中場杜哥利破蛋，3分鐘後，他助攻占士洛迪古斯扳平2：2。70分鐘，麥湯米尼頂入助曼聯再度超前，卻在補時4分鐘被敵鋒卡維特利雲近門射成3：3完場。蘇斯克查說：「我們不應被視為有力奪標，前面是漫漫長路。我們的前線不錯，但必須停止太易失球。」他又為補時最後1分鐘失守非常失望：「我不能怪責任何人，但我們知道防守上是可以做的好些。」

另外，曼聯球星保羅普巴在40分鐘傷出，料無緣周二迎戰韋斯咸的足總盃16強賽。蘇帥說：「他看來是肌肉受傷。我們明天會為他做掃瞄檢視傷勢，希望他可迅速復原。」

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