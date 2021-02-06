球星慶生︱C朗36歲生日承諾傾力為球迷 尼馬毋懼爭議與友人派對慶祝 (19:59)

C朗昨日36歲「牛一」，在社交網上載與洛迪古絲及子女慶祝的全家福，生日蛋糕上更印有葡萄牙國旗。自16歲獲提拔至士砵亭一隊，其後效力曼聯及皇家馬德里，到如今在祖雲達斯續寫球壇傳奇，C朗感嘆歲月不留人：「一切就像昨天才開始，但這個歷程已充滿令人難以忘懷的故事，我的首個足球、首支效力的球隊、首個入球。」

C朗又稱對表現無愧於心：「由馬德拉島到里斯本，由里斯本到曼徹斯特，由曼徹斯特到馬德里，然後由馬德里到都靈，一路上我也付出所有，永不欺場，活出真我。你們以愛戴及支持作回報，這一切也是無條件的。沒有你們，就沒有動力令我創造這一切成就。」

C朗答謝球迷支持的同時，似慨嘆職業生涯難耐變幻：「今天我36歲生日，也是成為職業球員20年的日子，抱歉的是我未能向大家承諾再戰20年。無論如何我向大家保證，只要我仍在場上作賽，就會向大家獻出所有！」

與C朗同月同日出生的尼馬，則選擇與友人慶祝29歲生辰。這名巴黎聖日耳門前鋒在新年期間，據報擬在當地舉辦派對，並邀請巴西的親朋戚友赴當地，但在新冠病毒疫情下遭批評不負責任，相關行為亦違反當地防疫法例。尼馬在社交網上載與友人的慶生合照，惟未有透露派對地點，眾人亦未有佩戴口罩。

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