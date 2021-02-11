英超︱蘇斯克查英超領軍第100場 冀曼聯以勝仗悼慕尼黑空難 (21:19)

曼聯vs.愛華頓 now611/621台 周日凌晨04：00直播

47歲的蘇斯克查自2014年執教卡迪夫城8個月，再在2018年12月重返曼聯至今，明晨主場對愛華頓將以領隊身分迎接第100場英超賽事的里程碑，他笑言對比7年前首次帶隊出戰英超，現時除了愈來愈多灰髮，也希望變得更聰明：「我年齡又再大一點，希望能更加聰明。當年英超與現在已變得不一樣，比賽節奏更快，更講求球員身體狀況及戰術性。其實我不知這是我在英超第100場執教，但會好好享受，當然在這百場賽事中，不會享受落敗，但我總喜歡與出色的領隊較量，測試自己。」

英國當地時間周六正值曼聯慕尼黑空難63周年紀念，受疫情影響奧脫福球場外未有舉行年度追悼會，改為球會在網上播放短片悼念，而賽前維持有一分鐘默哀儀式及球員臂纏黑紗。曼聯上仗主場以9：0大炒修咸頓，蘇斯克查期望球員再以出色表現，向離世的前輩致敬。

至於愛華頓從般尼茅夫簽入祖舒亞京治，這名曼聯青訓產物重返英超首戰，有機會倒戈。軍情方面，曼聯射手卡雲尼有機會趕及復癒續披甲，未能在季中離隊的門將羅美路及後衛菲爾鍾斯，被曼聯重新註冊入英超球員名單。

至於上月加盟的18歲翼鋒阿密特迪亞路（前譯迪亞路查奧爾）繼續參與U23賽事，繼首戰梅開二度，近日在對布力般流浪U23再貢獻1入球及3次助攻，協助球隊反勝6：4，盡顯3700萬鎊（約3.93億港元）轉會費的身價。此子早前已列入曼聯歐霸大軍名單，離英超首戰亦指日可待。

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