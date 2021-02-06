港超︱理文簽金承龍迎亞協盃 謝家榮投愉園增門將競爭 (16:23)

下月中滿36歲的金承龍曾效力韓職的FC首爾、全北汽車及蔚山現代、日職的大阪飛腳及泰超球隊武里南聯等亞洲勁旅。他在上季初登陸港超加盟和富大埔，上陣5場入4球交出一次助攻，表現突出。這名韓國前小國腳今季將續戰港超，在理文披上99號球衣，上月中抵港，本月已完成家居隔離，將正式歸隊操練，料成為理文出戰亞協盃的重要一員。教練團亦相信這名符合「超級外援」身分的老將，有助增強球隊入球能力及戰術變化。

另邊廂，愉園同日宣布簽入21歲門將謝家榮，並已辦妥註冊手續。這名於2017年曾入選大港腳的門將上季效力富力R&F，在球隊散班後回復自由身，他將與「快活谷」其餘兩名門將屠俊翹及鍾偉豪爭正選，亦希望帶來良性競爭：「屠俊翹今季表現出色，鍾偉豪在上季復賽也有不俗表現，還有年輕門將伍瑋謙，我們彼此可透過競爭去進步。」他亦繼在夢想FC及富力後，再次與林樂勤及林衍廷等成為隊友。他在青年軍曾效力車路士足球學校（香港），亦曾跟現時部分愉園隊友並肩作戰。

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