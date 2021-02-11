NBA｜杜蘭特膺明星賽首階段票王 勒邦占士居次 (18:08)

聯盟早前改變主意，決定續辦今屆明星賽，並擬定在3月初於阿特蘭大舉行。雖然詳情仍未有定案，但公眾投票已在上月底展開，並於今晨公布首階段結果，其中養傷逾1年後復出的杜蘭特，得票逾230萬成票王。今取生涯第124次「三雙」、領湖人主場以114：93大勝丹佛金塊的勒邦占士，則以約229萬票緊隨其後。至於得票第3為金州勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里，得票約211萬，而他今早在常規賽面對達拉斯獨行俠，全場攻入28分，加上小將烏比發威，拿下個人生涯新高40分，助球隊作客以147：116大勝。

另外，今夏將出戰東京奧運的美國男籃，計劃在NBA完季後，聯同澳洲隊及西班牙隊，在拉斯維加斯以「泡泡圈」形式集訓並進行友賽備戰。

首階段主要得票

西岸（前場） 得票

勒邦占士（湖人） 2,288,676

約基治（金塊） 1,477,975

利安納（快艇） 1,285,777

安東尼戴維斯（湖人） 1,192,881

保羅佐治（快艇） 549,280

西岸（後場） 得票

史堤芬居里（勇士） 2,113,178

盧卡當錫（獨行俠） 2,113,178

李拿特（拓荒者） 998,853

摩蘭特（灰熊） 257,743

米曹（爵士） 236,850

東岸（前場） 得票

杜蘭特（籃網） 2,302,705

安迪度高安普（公鹿） 1,752,185

安必特（76人） 1,584,028

塔圖（塞爾特人） 822,151

占美畢拿（熱火） 327,929

東岸（後場） 得票

比爾（巫師） 1,273,817

艾榮（籃網） 1,093,611

夏登（籃網） 1,014,763

謝倫布朗（塞爾特人） 590,195

拉雲（公牛） 486,547

其他報道：布拉迪押注海盜證慧眼 出國助新東家洗頹風 十戰超級碗冀完最後任務

其他報道：英超｜車路士新帥杜曹贈主場首連敗 摩連奴撐熱刺團結有力返前四