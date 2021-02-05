英超｜車路士新帥杜曹贈主場首連敗 摩連奴撐熱刺團結有力返前四 (11:50)

熱刺缺少受傷的哈利卡尼下，全場僅7射2中，真正入球機會只得88分鐘，取代卡尼的後備中鋒卡路士雲尼斯奧斯頭槌頂斜。除了摩連奴327場主場領軍以來首次連敗，熱刺亦自2012年首次在英超吞下三連敗。球隊攻力大跌，摩帥稱利古朗等亦受傷，令球隊要用副選球員之餘，漸見疲態，亦缺乏信心，但認為球隊有辦法扭轉落後前四7分的局面：「自對利物浦後，我們上場對白禮頓嘗試了無鋒陣，今場試過用雙輔鋒或10號位支援作為支點的雲尼斯奧斯，我們會繼續尋找，重要的是我看到球隊團結。這在戰績下滑、傷兵眾多時絕不容易。」

熱刺借將加里夫巴利再次全場坐後備，摩連奴說：「我盡力做到最好，他也努力做到最好了。」

至於車路士仍在尋找進攻陣式，赫臣奧杜爾改任輔鋒的表現不俗，但與美臣蒙特仍未能支援迪姆華拿入球。惟後者曾博得艾歷迪亞犯規，令佐真奴24分鐘射入12碼奠勝。杜曹稱球隊仍需創造更多入球機會：「這是目標，是我的工作，不過我不會去責怪球員，因為我當年在德乙德丙也沒入過波。」在入球後不久，中堅堤亞高施華傷出，要由安達斯基斯坦臣入替，杜曹表示估計施華拉傷大腿，下場作客錫菲聯難以上陣。

另外，英格蘭足總已處理今輪兩項紅牌判決上訴，修咸頓中堅碧拿歷克獲撤銷紅牌，但阿仙奴後衛大衛雷斯的事件就維持原判。

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