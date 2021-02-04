英超丨摩連奴率熱刺倒戈車路士 稱杜曹擁強陣領軍難度不大 (22:20)

熱刺vs.車路士 now611/621台 周五凌晨04：00直播

熱刺和多踢1場的車路士同得33分，齊落後第6位愛華頓3分，由於前兩者得失球差勝「拖肥」，所以此役勝方，便可躋身前六。摩連奴賽前提醒去年尾離開巴黎聖日耳門的杜曹，英超不像法甲，存在很多有力爭標的球隊，並疑對杜曹施壓：「領軍車路士不難，我便曾三奪英超冠軍，干地和安察洛堤也曾奪冠，這全因車路士總有傑出教練和球員，令你獲得很好的奪標機會。」

杜曹則說：「老實說，當我在2007年展開執教生涯時，摩連奴的成就已離我很遠，就像月亮與地球的距離。他是勝利者和世界級教練。我最尊敬他。」對於摩帥的英、法聯賽有別論點，杜曹回應道：「他是對的。這並非好或壞的問題。英超非常適合我。我覺得很舒服。」

杜曹又證實，中場夏維斯及中堅葛特蘇馬因輕傷明晨上陣成疑，又暗示赫臣奧杜爾或再任右翼衛，而且坦言欣賞上月盛傳離隊的比利基莫亞，指這名蘇格蘭籍中場「有閱讀球賽能力，走位醒目」。此外，料上場英超勝狼隊時休戰的中場薛耶治將會復出。

熱刺則勢有哈利卡尼續因兩足踝受傷避戰，但摩帥稱這箭頭的傷勢未如當初估計般嚴重，故此下周快則作客愛華頓時便可復出，否則作客曼城應沒問題。

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