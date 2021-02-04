港足丨今屆足總盃及銀牌取消 港足主帥麥柏倫延長合約至6月 (20:53)

連同天水圍飛馬及愉園今早（4日）復操後，8隊港超已於過去兩日悉數復操。貝鈞奇在今午足總董事會後確認，即使最快能爭取本月中年初六及七（17及18日）復賽，為免難以在6月球員完約前完季，除了已完成部分賽事的菁英盃繼續舉行，仍未開始的足總盃及高級組銀牌將會取消，屬歷年首次，繼日前與港超各隊代表達共識，董事會亦已通過。至於聯賽暫定維持三循環，但視乎是否待3月才能復賽，而會縮短賽程改為雙循環。

被問到會否未能符合亞洲足協要求，各隊每季需踢至少27場賽事。貝鈞奇稱，足總會跟亞洲足協交代：「我們會解釋本港受疫情影響，相信不會成為懲罰理由，應該問題不大。」原定足總盃冠軍參加下季亞協盃資格，貝鈞奇稱，向亞洲足協查詢，將根據聯賽排名決出參賽席位，即前3名可參加下季亞洲賽，而非由菁英盃冠軍取得資格。他亦確認，傑志和理文有意在港主辦亞冠及亞協盃分組賽，董事局已通過支持球會爭取主辦，但承認仍需考慮隔離措施等多方面因素。

3月底重開國際賽周，暫定港足需出戰世界盃亞洲區外圍賽，作客對伊朗隊及主場對伊拉克隊，鑒於本地賽事餘下賽程頻密等因素，貝鈞奇指足總會向亞洲足協提出延期至6月國際賽周才舉行。

至於懸空近大半年的足總行政總裁及機構管治總監兩職位，貝鈞奇承認，招聘過程未如理想，惟汲取去年《審計報告》批評及意見，今次會嚴格招聘，透露將覓獵頭公司招聘合適人才，並再聘請顧問公司，審視及檢討足總管治。另貝鈞奇確認，已將原定下月約滿的港足主教練麥柏倫，再延長合約3個月至6月，確保可帶隊完成世盃外圍賽次圈所有賽事，董事會已通過決議。

其他報道：英超丨韋斯咸輕取維拉 連格地標戰梅開二度 「我在享受足球」

其他報道：學界丨游泳、田徑賽難逃取消命運 球類項目不分年齡組作賽