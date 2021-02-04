英超丨利物浦主場兩連敗 高普認衛冕渺茫 文尼有望復出鬥曼城 (15:59)

利物浦今晨有肌肉受傷的文尼續缺陣，年輕門將基利靴則臨危受命，代替艾利臣比加把關，而兩名新兵賓戴維斯及奧辛卡巴克均未上陣，續由佐敦軒達臣客串中堅。在穆罕默德沙拿錯失兩次黃金機會下，紅軍於56分鐘遭阿爾薩特射破大門，終以0：1落敗。連同兩周前不敵般尼，紅軍自高普2015年10月上任以來，首於聯賽主場兩連敗，亦是逾37年來首次連續3場聯賽主場「食白果」。

紅軍上周五及本周一先後作客熱刺和韋斯咸，今仗回歸主場，但高普指麾下身心仍相當疲累，以致頻頻失誤。球隊以22戰40分排第4，落後踢少一場排榜首的曼城7分，亦被第5的韋斯咸追至落後2分，高普坦言此刻難談衛冕：「看看和曼城的差距，我們當然想再拿冠軍，這需要好表現，但我們沒有。」

利物浦下周一起迎來連場硬仗，在聯賽依次碰曼城、李斯特城及同市死敵愛華頓，其間再於歐聯16強作客RB萊比錫。高普談及陣中多名傷兵，缺陣兩仗的進攻主力文尼，目前雖未復操，但檢視傷勢後，下周一或可復出迎戰「藍月」，但迪亞高祖達未有歸期。

至於曼城同晚憑加比爾捷西斯及史達寧各建一功，以2：0輕取般尼，以21戰47分續領前聯賽榜，領先次席曼聯3分。李城則有伊恩拿祖及占士祖斯甸「士哥」，作客以2：0挫身處降班區的富咸，以22戰42分升上第3。

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