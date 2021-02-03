港超｜東方復操首日簽杜度 傑志及南區新兵分途亮相 (20:38)

東方在復操首日，宣布巴西籍守將杜度以自由身加盟，將穿20號球衣。2016年來港的杜度曾效力和富大埔4季，其間助球隊歷史性贏得港超冠軍，去年夏天短暫加盟富力。而「大佬」梁冠聰昨日向女友求婚，並在山上遇劫，今日亦有如常參與操練。隊長梁振邦承認太久未落場，今日稍欠狀態，但他表示：「球場能重開已很滿足，踢波是我們的職業，一直封下去會打擊球圈生態；希望盡快零確診，大家都不用隔離就最好。」

在港超宣布疫下第三度停擺當日，落實加盟「藍鳥」的西班牙籍防守中場巴爾拿，來港近兩個月終能落場操練。朱sir今日督操後，表示有信心這名新兵能融入球隊，巴爾拿稱：「今日終於踏上球場，很高興，相比跑山的感覺好得多；隊友亦很友善，協助我適應新環境。」

冠忠南區亦有由澳職中岸水手來投的前鋒卡希爾，今日參與首課操練。主教練列文對重返球場感欣喜，但強調會避免操之過急，以免弄巧反拙，影響復賽陣容。

此外，天水圍飛馬主帥郭嘉諾亦帶來喜訊，經歷兩年終修畢亞洲足協專業級教練課程（Pro License），又在社交網展示證書。他感謝各界支持，表示以港產教練身分獲取此牌照非常困難，期望政府日後給予資助，令本地教練考牌未來可執教更高水平球隊。

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