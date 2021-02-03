德盃｜業餘地區隊淘汰利華古遜闖8強 誓在金錢足球時代證實力 (18:15)

上屆德盃亞軍利華古遜於法定時間4次射中門柱或門楣，24次射門顆粒無收，令艾遜得以捱到加時。里安拜尼於105分鐘為利華取得領先，但主隊之後連入兩球反勝，晉級8強是他們自1994年之後最佳成績。當年仍是德乙球隊的艾遜在決賽飲恨不敵雲達不來梅，之後因財困降班，近10季都在地區聯賽打滾。

他們將在周末與多蒙特二隊上演榜首大戰，勝出將反超對方，有望下季重返德丙，回復職業球會資格。荷蘭隊前中場Willi Lippens在60、70年代為艾遜征戰德甲7季，他賽前向《圖片報》稱：「母會要證明在金錢足球的年代，仍能在德國球圈生存。」

多蒙特在另一場原本憑安利簡恩及查頓辛祖的入球，16分鐘已領先2：0，但今季降班至德乙的柏達邦，在79分鐘破蛋，再於補時7分鐘射入12碼扳平。法定時間曾食詐糊的艾寧夏蘭特，95分鐘單刀為蜜蜂兵奠定3：2勝局。雲達不來梅是唯一在90分鐘內晉級的球隊，他們以2：0力退格雷特霍夫。上圈淘汰拜仁慕尼黑的基爾，就憑互射12碼擊敗另一德乙隊達斯泰特。

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