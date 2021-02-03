英超｜曼聯9蛋炒9人修咸頓平紀錄 蘇斯克查自嘲難得可安坐觀戰 (11:29)

修咸頓近期因後防傷兵滿營而走勢轉弱，臨危受命的小將贊基域斯（Alexandre Jankewitz）又在開賽兩分鐘踩中麥湯文尼的大腿而領紅，令曼聯半場4球領先，最後21分鐘曼聯再連入5球，共7人建功，創下英超史上第3場9：0。

主帥蘇斯克查稱勝負除了因為對手的紅牌，還有球隊找回信心及化學作用：「我不常這樣可以坐下欣賞球賽，我們踢出了應有水平，兩邊的調動，經常找到對手身後的位置，後場組織也相當爽朗。」曼聯將擴大得失球差至+19，收窄至落後曼城5球，蘇帥重提得失球差的重要性，9年前球隊正是因而失落冠軍，而名宿里奧費迪南等則盛讚紅魔相當專業。

曼聯和修咸頓各是之前兩次9：0比賽的其中一個主角，紅魔於1995年大勝葉士域治，修咸頓則在2019年9月主場吞李斯特城9蛋，領隊夏辛侯爾和多名球員當時已在陣中，他稱今場比上一次的經歷痛苦，但他說：「我們上次落敗後還是再站起來，今次也可以。這場大敗沒有先兆，也不反映球隊今季表現。」修咸頓在去年12月中曾進佔前四，但近9輪僅1勝，已跌至第12位。今場領紅的贊基域斯及守將碧拿歷克，下場作客紐卡素亦會停賽。

阿仙奴今晨一度由尼高拉斯比比入球領先，但大衛雷斯上半場補時絆跌單刀的狼隊新兵韋利安荷西，球證直指12點並逐他離場。魯賓尼維斯射入12碼，加上摩天奴易邊後離門35碼遠射中內柱彈入，助狼隊終止8場不勝走勢。阿仙奴則6場不敗告終，續排第10，落後前四8分。阿迪達表示會就雷斯的紅牌上訴，下半場禁區外手球的門將賓特尼奴，則需停賽3場。

另外，榜尾大戰由錫菲聯主場2：1反勝西布朗，近5場3勝，追至落後對方1分，離護線安全線10分；水晶宮亦作客反勝紐卡素2：1。

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