港超︱復操加強防疫 黃洋稱球員要負責任 陳曉明:願為專業犧牲 (19:26)

如去年9月至10月中的港超復賽安排，球隊職球員在這段時間須家居隔離及定期檢測。多間球會就交通及飲食方面提供支援，建議球員乘搭的士往返操練場，並替球員代買日用品及食物等物資。另足總表明今次會加強隔離措施，包括上門突擊檢查甚至留意球員社交網動向，若發現有職球員違隔離令，嚴重時全隊將被罰停操，據稱甚至有機會令球隊失去參賽資格，有球會表明會向違規球員罰款。

理文主教練陳曉明上月中在社交網撰文，對復操復賽無期感無奈，現終可復操，他表示訓練和比賽是教練和球員的工作，本是理所當然：「如今復操及復賽漸有進展，亦有亞洲賽等時間表，算是釋放點內心不安。」他又稱，滿意理文球員在上季復賽嚴遵隔離指引：「只要可操練和比賽，我們就會配合防疫指引，職業球員和教練願意為工作犧牲，維持應有專業。」

足總主席貝鈞奇期望最快在農曆新年後復賽，球員或只得兩周備戰，陳曉明承認是跟時間競賽，但球隊會優先考慮在6月前完成賽事，否則受球員約滿等因素，對本地足球職業架構有很大影響。

傑志隊長黃洋說，球員未有正式操練兩個月，很期待重返球場，亦稱球員要為球圈能夠繼續運作履行責任，尤其將出戰亞洲賽的3支本地球隊，更急需重返球場操練提升狀態。他又表示，相信各港超隊都已準備好復賽，球員保持一定運動量，考慮到之後賽程頻密等因素，復操兩周亦可應付復賽。

東方龍獅主教練李志堅表示，相比上季復賽，預期今次職球員自我隔離日子會較長，將要面對挑戰：「能夠讓職球員重新投入工作，我覺得是值得高興的事，希望各同業一起努力頂下去。」天水圍飛馬主教練郭嘉諾亦呼籲，職球員盡本分防疫：「無人想做球圈（復賽後）第一個確診者，希望給政府看到職業球員及教練的專業，證明重開球場決定正確。」

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