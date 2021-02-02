港超｜8隊明日准閉門操練 入球場嘟安心出行 違隔離措施全隊停練 (14:14)

港超自去年11月底後，至今已停賽停操兩個月。政府昨日宣布周四起重開較少身體接觸活動的戶外運動場所後，球圈已盛傳日內可恢復操練。香港足總今早與8支港超球會代表開網上會議，主席貝鈞奇會後確認，經過爭取兩個月，昨日終於收到民政事務局來信，批出港超球隊使用球場的豁免權，8隊最快明日可以分別到5個指定球場復操，分別為將軍澳足球訓練中心（東方龍獅、理文、晉峰）、賽馬會傑志中心（傑志）、九龍灣公園球場（愉園、標準流浪）、天業路公園球場（天水圍飛馬）以及香港仔運動場（冠忠南區），形式跟去年9月中至10月中復賽採取「隔離泡泡」閉門操練相若。

貝鈞奇補充，相比上季復賽，會採用更嚴謹的隔離措施，除了職球員進入球場須使用「安心出行」應用程式，足總亦會加強抽查各隊球員有否自行隔離，提及一旦發現有球員違規，未有遵守隔離安排擅自進出將予懲處，全隊將會立即停止繼續操練。

復賽方面，貝鈞奇稱暫時未有落實日子，但他稱各隊期望最少訓練兩周才復賽，他稱若能夠在農曆新年初六或初七時復賽，對各界都是好事，又稱足總亦會考慮復賽時，先舉行餘下的菁英盃分組賽，讓球隊更好準備港超聯賽。

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