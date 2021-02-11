轉會｜疫下冬窗吹淡風 BBC小編開玩笑稱首相約翰遜轉會 (21:45)

疫下各支球會均遇財政危機，冬季轉會窗明顯吹淡風，天價轉會絕跡。各大聯賽的冬窗將在明晨不同時段結束，其中英超今日較受注目的，僅得在狼隊欠機會的23歲射手古度尼外借華倫西亞至季尾。至於鬧中堅荒的利物浦，據報將在日內引援救急，盛傳效力史浩克04的20歲土耳其隊中堅奧辛卡巴克有望達成協議後來投，而日前有傳已準備赴英與紅軍簽約的馬賽中堅卡列達卡亞，則因馬賽會方未能尋找替代人選而告吹。

向來會在官網作文字直播的BBC，未知是否交投過於淡靜，有「小編」竟上載一張自己家人拍下首相約翰遜的照片，留言道：「最新轉會消息！約翰遜正在移動（Boris Johnson is on the move），他今早出現在西約克郡城市巴特利，那裡是我媽媽工作的地點，她說看見約翰遜打算前往下一個目的地，去向未明！」由於球員轉會在英文可用move來形容，成就了這次「另類轉會」。

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