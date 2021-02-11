NBA｜完場前8秒內連取8分 巫師戲劇性反勝籃網 韋少關鍵3分居功（附精華） (17:27)

巫師今早強陣迎戰籃網，後者雖有「三巨頭」之一的夏登輪休，但射手祖夏里斯連同兩大球星艾榮及杜蘭特是役仍合轟93分。不過在完場前12.3秒仍以146︰141領先的籃網，先被巫師球星比爾在剩餘7.6秒射入3分，再憑隊友加利臣馬菲斯偷截祖夏里斯的界外球後傳予韋斯特布克，後者隨即再射一記3分得手，將比數反超前1分。而籃網最後一擊落在法籍前鋒盧華胡卡保諾手上，惟他籃底「炒粉」，比爾搶下籃板被犯規再射入兩記罰球，最終巫師以戲劇性以149︰146擊敗籃網，結束4連敗，暫以4勝12負續排東岸榜尾，而籃網4連勝走勢各終後，仍以13勝9負續排東岸次席，但被同日贏波的東岸榜首費城76人，拉開2.5場勝差。

巫師今季表現不進反跌，今季來投的韋少成為眾矢之的，不過今仗成為贏波功臣之餘，全場亦貢獻41分、10個籃板及8次助攻的「準三雙」表現，賽後主帥布克斯力撐對方︰「是役充分證明他的價值，他每天都有能力交出這樣的表現，雖然有投不準的時候，但他從未因此氣餒。」

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