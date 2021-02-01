英超｜巴利擔正表現捱批 熱刺作客不敵白禮頓 摩連奴:處艱難時刻 (16:15)

在卡尼缺陣下，熱刺今仗由加里夫巴利出任正選，亦是他今季第二次在英超「擔正」，但面對開賽前唯一未在聯賽主場開齋的白禮頓，被對方前鋒李安度杜沙特在17分鐘近射破網。結果白禮頓憑這入球以1：0力克熱刺，終止自去年6月後，跨季14場聯賽主場不勝紀錄。此外，摩連奴對上3次作客白禮頓全敗，是其執教生涯首次在聯賽遇單一球隊錄得作客3連敗。

熱刺賽後以20戰33分排第6位，落後榜首曼城11分，離第4多踢一場的李斯特城亦有6分差距。熱刺近9仗2勝3和4負陷低谷，摩連奴承認球隊出現危機︰「整體表現不是很好，但在下半場明顯有改善，球員展現拼勁，所以我不想說任何批評。一場勝利不會令我上天堂，一場敗仗也不會令我落地獄。現在球隊正處於成績、傷患和自尊受挫的艱難時刻。」

今季由皇家馬德里借回熱刺的加里夫巴利，表現持續低迷，今仗上陣61分鐘未有射門之餘，更沒有成功盤扭及僅1次創造攻門機會，傳球成功率亦只得66.7%。賽後被問到外借這名威爾斯隊球星是否失敗時，摩連奴稱將落敗歸咎一名球員並不公平：「我們不會因為一名球員表現不佳而輸掉比賽。」另他透露，哈利卡尼的足踝傷勢並不嚴重，預計休戰兩至三周便可復出。

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