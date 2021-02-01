英超｜沙拿連續4季逾20球睇齊魯殊 紅軍贏波兼勢獲新兵解中堅荒 (12:07)

另外，利物浦將趕及在冬季轉會窗關閉前，從英冠球隊普雷斯頓簽入25歲英籍守將賓戴維斯，以解決「中堅荒」。

利物浦今仗有沙迪奧文尼因上仗對熱刺輕微拉傷肌肉而缺陣，同時將羅拔圖法明奴列入後備，前場三叉戟僅餘沙拿繼續正選，伙拍奧歷治及梳頓沙基利攻堅；韋斯咸剛從曼聯借來的連格，仍未趕及在今仗登場。

雙方半場互無紀錄，換邊後57分鐘，紅軍終打破僵局，沙拿接應日前20歲生日的居迪斯鍾斯傳送後起腳破網，這名28歲埃及隊球星於11分鐘後再下一城。阿歷山大阿諾特長傳予梳頓沙基利快速反擊，後者再傳予沙拿殺入禁區建功，加上韋拿杜姆完場前再入一球，最終作客3：1擊敗末段由奇治戴臣破蛋的韋斯咸。

紅軍取得兩連勝後，賽後21戰40分升上第3位，落後次席曼聯1分，但離榜首曼城仍相差4分兼多踢一場。

沙拿在上月兩場足總盃重拾射門鞋後，今仗梅開二度亦結束6場聯賽入球荒，除了以15球領放英超射手榜榜首，今季累積21個入球，在紅軍連續4季都入球「20+」，成為自名宿魯殊後的紅軍第一人。

英超冬季轉會窗將於當地時間周一晚關閉，利物浦今仗正選中堅組合，以隊長佐敦軒達臣客串與尼達利菲臘斯扼守中路。多間英國傳媒報道，紅軍將擊敗蘇超勁旅些路迪，以200萬鎊（約2130萬港元）羅致英冠普雷斯頓中堅賓戴維斯，預計新兵日內抵達利物浦體測。紅軍在交易內，會將19歲荷蘭籍後防小將薛比雲丹貝治外借到普雷斯頓。

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