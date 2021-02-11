意甲︱三雄爭標緊湊 盧卡古累積150球 領國米向AC米蘭施壓（附精華） (20:34)

AC米蘭是役作客續有老將伊巴謙莫域擔正，這名39歲射手上半場原可助球隊開紀錄，但射失12碼，隊友列比錫補射先拔頭籌。換邊後客軍再獲極刑，基斯爾操刀得手，領軍作客凱旋。

職業生涯只差1球便累積500球的伊巴謙莫域，是役雖未能建功，仍獲昔日曾在國際米蘭合作的博洛尼亞主帥米赫洛域盛讚：「若他（伊巴謙莫域）效力己隊，今仗取勝的將是我們。對手只靠12碼取勝，事實上我們的表現更好，麾下應該為表現自豪。」

20戰得46分的AC米蘭續領群雄，同日主場大勝賓尼雲圖的國際米蘭，則以兩分差距穩守次席。主場出擊的國米憑對手的烏龍球先開紀錄，加上拿達路馬天尼斯及盧卡古梅開二度，以4：0大勝。打破聯賽入球荒的盧卡古，連同在英超時期上陣307次入150球，創個人里程碑，為周三意大利盃4強首戰對祖雲達斯壯行色。

衛冕的祖雲達斯今晨作客亦凱旋，向米蘭雙雄施壓。正選掛帥的基斯坦奴朗拿度（C朗）未有進帳，但「斑馬兵」憑費達歷高基艾沙及艾朗藍斯各建一功，以2：0擊敗森多利亞。主帥派路稱麾下已找到隊形，暗示不會收購新兵應付下半季。

德國傳媒報道，自去年6月未有上陣的德國隊中場基迪拉將加盟哈化柏林，與「斑馬兵」分道揚鑣。另外，第4位的羅馬宣布簽入自由身的艾沙拉維，與這名曾效力上海申花的舊將再續前緣。

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