英超｜曼城各項賽事12連捷 數讀哥迪奧拿500勝 (18:11)

數讀哥迪奧拿500勝

9 1月帶領曼城取得9場勝仗，創1888年以來首4級聯賽單月最多

13 自2008年展開執教生涯，近13年來取得第500場勝仗

74.3% 673場具競爭性賽事的第500場勝仗，勝率高達74.3%

179 執教巴塞隆拿獲179勝；執教拜仁慕尼克則取得124勝

197 接掌曼城以來累計197勝，入球數字達650

加比爾捷西斯於9分鐘，獲費倫托利斯助攻一箭定江山，近兩季連續3次英超險勝錫菲聯1：0，使曼城自去年11月尾至今，各項賽事連續不敗達19場。此役也是哥迪奧拿自2008年展開執教生涯以來，673場具競爭性賽事的第500場勝仗，勝率高達74.3%。

哥帥說：「一如所料與錫菲聯總是惡鬥。人們會想我們既能以5：0大勝西布朗，也可以同樣比賽大破錫菲聯，但這就是現實，並非童話。對方10人聯防，己隊球員像野獸般奔走和戰鬥。我們各項賽事連續12仗獲勝，這是令人驚訝的。我必須感謝費倫托利斯及加比爾捷西斯，他倆總以球隊為先。」

「主耶穌」自去年11月初主場打和利物浦後，終取得首個英超入球，這名前鋒說：「作為頂級球隊一員，我必須建功。我把握了首個機會，而且建功了。」

此外，阿士東維拉藉基亞利殊在41分鐘助攻巴克里，作客以1：0挫修咸頓，賽後19戰得32分升上第8，落後多踢1場的第4位球隊利物浦5分。

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