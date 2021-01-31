英超仙魔戰｜福仔失機遭種族歧視 嘆社交網盡現人性醜惡 (16:14)

拉舒福特今仗兩度攻門不中目標，在80分鐘由格連活特入替，未能助曼聯取得上半季六碰英超Big 6球隊首勝，賽後落後同日贏波兼少踢一場的一哥曼城3分。福仔賽後透露在社交網被種族歧視，並在Twitter回應：「社交媒體盡現人性醜惡。是的，我是黑人，我為自己的每一天而自豪。若你想要強烈的反應，那我很抱歉，你在這裏是不會得逞的」。

曼聯主帥蘇斯克查說：「令人難以置信的是，我們在2021年仍有這樣的事情，這樣的虐待。我們已為英超做了很長時間的宣傳，我認為這是有效的。」他又稱「有人躲在社交媒體後面，匿名，這是不可接受的，令人厭惡的。他們不是曼聯球迷，我們都會支持每個隊員」。

英超近期再出現種族歧視事件，福仔事件之前，其隊友安東尼馬迪爾、杜安薛比、車路士的列斯占士及西布朗的梳亞斯亦曾遭遇歧視，警方已因應後者的案件，拘捕1名49歲男子。英足總發聲明稱：「我們與整個足球界團結在一起，憎惡任何種族主義的暴行。這在社會任何地方都是不可接受的。」

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021

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