英超仙魔戰｜福仔失機遭種族歧視 嘆社交網盡現人性醜惡 (16:14)

拉舒福特今仗兩度攻門不中目標,在80分鐘由格連活特入替,未能助曼聯取得上半季六碰英超Big 6球隊首勝,賽後落後同日贏波兼少踢一場的一哥曼城3分。福仔賽後透露在社交網被種族歧視,並在Twitter回應:「社交媒體盡現人性醜惡。是的,我是黑人,我為自己的每一天而自豪。若你想要強烈的反應,那我很抱歉,你在這裏是不會得逞的」。

曼聯主帥蘇斯克查說:「令人難以置信的是,我們在2021年仍有這樣的事情,這樣的虐待。我們已為英超做了很長時間的宣傳,我認為這是有效的。」他又稱「有人躲在社交媒體後面,匿名,這是不可接受的,令人厭惡的。他們不是曼聯球迷,我們都會支持每個隊員」。

英超近期再出現種族歧視事件,福仔事件之前,其隊友安東尼馬迪爾、杜安薛比、車路士的列斯占士及西布朗的梳亞斯亦曾遭遇歧視,警方已因應後者的案件,拘捕1名49歲男子。英足總發聲明稱:「我們與整個足球界團結在一起,憎惡任何種族主義的暴行。這在社會任何地方都是不可接受的。」

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021