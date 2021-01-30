意甲｜C朗遭里奧爆料昔日沉迷插花 遭雲佬斥責應去馬戲團 (21:52)

森多利亞vs.祖雲達斯 1月31日凌晨01：00

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C朗本周二前往度假區為女友慶生，違反意大利對跨區活動的防疫禁令，正受當局調查，兩人或各被罰款400歐元（約3800港元）。這名射手避戰周中的意大利盃後，今仗勢復出掛帥征森多利亞。派路表示：「C朗有假期，像大家放假都可自由活動。球員在場上由我掌管，但到了場外，他們都是自由公民。」C朗並非首次被批防疫意識不足，他去年10月確診，擅自返意大利隔離，遭意國體育部長指摘違反防疫指引。

里奧費迪南則分享這名前隊友的往事，憶述C朗加盟紅魔初期，因在操練時沉迷「插花」被斥：「雲佬叫他別留在球場，應去馬戲團，說罷更逕自離場，令C朗相當生氣。當時他只有18、19歲，有人或因此失去自信，但C朗明白雲佬是對的，接下來的事大家都知道。」

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