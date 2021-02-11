NBA｜馬刺名帥普波域治72歲生日 當生招牌接種疫苗 球圈取態不一 (18:10)

作為當今NBA聯盟最老教頭，普波域治對疫苗的取態，一直備受關注。他上月曾表示，仍要更多時間觀察成效，暫時不會考慮注射疫苗。直至美國時間周四，他突然公布將會接種疫苗，片段顯示他在注射期間，向護士笑稱完全沒感覺。他透過NBA認可的公共服務系統，呼籲外界響應：「這是有科學根據的，（接種疫苗）完全不用考慮。若想一切回復正常，這就是正確的事，希望大家都會響應。」

不過，NBA圈內並非全部支持，76人的黑人教頭李華士上月稱，他的黑人圈子對疫苗沒有信心：「我明白他們的憂慮，特別是那次塔斯基吉梅毒實驗，我們不會忘記這件事。」在1930至1970年，美國政府補助研究計劃，招募非裔男性免費治療梅毒，但被指沒告知真正目的，事件導致百多人直接或間接死亡。NBA球員公會主席基斯保羅則稱，會與聯盟及球員溝通，研究接種疫苗會否成為必須。

賽事方面，普波域治今早帶領馬刺，於常規賽主場以119：109擊敗丹佛金塊，取得三連勝後升上西岸第4位。猶他爵士再展黑馬本色，以120：101擊敗達拉斯獨行俠，不但錄得11連勝，更是今季首支累積15勝的球隊。而「韋少」韋斯特布克今早交出4次助攻，NBA生涯累計7394次，升上聯盟歷來助攻榜13位，但他因推撞朗度，領下第2次技術犯規而被逐，華盛頓巫師終以100：116不敵阿特蘭大鷹隊。

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