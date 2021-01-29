轉會︱高普終認正物色後衛打救紅軍 韋斯咸斟連格迪斯高 (22:54)

在利物浦串演中堅多時的法賓奴，今晨（29日）挫熱刺中缺陣，高普指其肌肉傷勢不足以日內痊癒，與今仗足踝受創的麥迪比，在周一凌晨不會作客韋斯咸，隊長中場佐敦軒達臣幾可肯定，需伙拍一名青年軍該仗扼守中路。

由於防線再告急，高普坦言：「我不知道（會否買人），但我們一定會試。你們怎麼覺得利物浦會滿足於現狀？」另有報道指出，紅軍或向休季中的美職球隊埋手，又或以短約斟介阿仙奴守將梅斯達菲。

相比於紅軍的可能紙上談兵，韋斯咸是行動最實際，據報已斥資2500萬鎊加500萬鎊浮動條款，合共3000萬鎊（3.2億港元）買斷英冠球隊賓福特借將前鋒賓華馬，而曼聯中場連格則勢與曼聯前帥莫耶斯故劍重逢。

此外，不受羅馬重用的迪斯高，據報或與國際米蘭鋒將「山神」阿歷斯山齊士交換，但同時亦傳出韋斯咸成為迪斯高新東家次熱門的消息。至於愛華頓翼鋒恩歷克波拿斯則被外借英冠的米杜士堡，而富咸勢將曾外借至加拉塔沙雷的中場占舒利，再借至波爾多。

其他報道：羽毛球年終賽︱伍家朗開齋 小組第3出局 憂東奧積分賽續用隔離泡泡添壓力

其他報道：網球︱大坂直美入股女子美職冠軍隊 明年足球場上與細威打對台