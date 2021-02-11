羽毛球年終賽︱伍家朗開齋 小組第3出局 憂東奧積分賽續用隔離泡泡添壓力 (20:06)

作為港隊今屆年終賽唯一希望的伍家朗，過去兩日在男單B組兩連敗，鐵定無緣4強，今午對陣同樣力求開齋的施里簡夫。世界排名第8的家朗先以12：21失落首局，但及時回勇，連取兩局21：18、21：19反勝，以1勝2負在小組排第3。

國際羽壇自去年3月停擺，家朗時隔10個月重返國際賽，即要在一個月內連打3站比賽，雖然首站世巡賽奪亞，但第2站及年終賽成績未如理想。他今日賽後表示，後兩站比賽之間雖相隔數天，但訓練和恢復欠理想，以致年終賽狀態低迷；而今日戰至中段恢復水準，但隨即返港隔離21天，令他感無奈。

本月兩站世巡賽及年終賽均在曼谷「隔離泡泡」上演，除了指定訓練時間和比賽，球手需全程留在酒店房間。全球疫情反覆，3月重啟的東奧積分賽勢沿用類似形式，而暫定3月底出戰馬來西亞站的家朗，亦直言擔憂：「最擔心是訓練，今次每隊只分配到很少時間落場，很難保持狀態。比賽亦一定有壓力，往常可出去逛逛或和隊友聊天，有助放鬆，但現時只對住房內四面牆，無人分擔，有點枯燥和孤獨。」

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