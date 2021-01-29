新冠肺炎｜霍啟剛偕業界促有序解封體育場地 批港府政策令人無所適從 (17:33)

霍啟剛就重開場所的防疫安排，以個人名義向體育、演藝及文化界進行網上問卷調查，於本月19至28日收到1252份回覆，今午偕香港網球總會會長莫君逸，及健身、演藝、文化界代表公布結果。除了探熱及消毒雙手，逾八成體育界受訪者同意實行額外防疫措施，包括為進入場所人士實名登記，另有逾六成人同意教學人員定期接受檢測及展示「安心出行」二維碼。

68.2%受訪者認為，網球、羽毛球等較少身體接觸的戶外運動場所，可在疫情期間開放，支持開放田徑場則有54.4%。霍啟剛提及去年康文署以200人為上限重開運動場跑道，以及上季港超聯重啟，均沒造成大型傳播，他表示：「這反映不應一刀切（封場），每項運動各有特性，政府應更細心、精準考慮，不應把體育標籤為高風險。」他建議將運動及演藝場地分為低、中、高風險級別，以確診數字或趨勢為依據，訂立不同級別的重開準則。

被問及年宵花市獲准於運動場等地方舉辦，霍表示無意比較：「不同行業都處於艱難時期，我不認為夠大聲就能爭取，想用科學態度助（體育及演藝）業界有序復工。一年以來疫情反覆，花市只是典型例子，可見政策時而生變，欠清晰方向，大家都無所適從。」

網總會長莫君逸認為以避免社交活動為由，關閉所有運動場所的做法匪夷所思：「往例可見，市民並非不做運動就會留在家，某些高風險活動卻准許繼續，可見政府有多不重視體育，以及市民對健康生活的需求。」

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