英超｜麥迪比再傷 紅軍挫熱刺付代價 高普促增兵解中堅荒 (11:23)

今季為紅軍客串中堅的法賓奴泰華利斯，賽前受傷缺陣，隊長佐敦軒達臣復出代為鎮守中路，而熱刺雙箭頭卡尼和孫興慜齊復任正選。文尼在完半場前左路助攻，法明奴近門破網，終止紅軍482分鐘的聯賽入球荒，領先一球返回更衣室。

易邊後兩分鐘，文尼起腳被擋出，近來表現捱批的阿諾特補射得手，但熱刺有賀積查治追至1：2。穆罕默德沙拿其後幾乎助客隊拉開比數，但VAR指法明奴犯手球在先，判入球無效，最終由阿諾特助攻文尼，於65分鐘奠定3：1勝局。紅軍結束連續5輪不勝頹勢，亦是2021年首場聯賽有入球進帳，阿諾特今季累積5入球、16助攻，參與21個入球冠絕英超守將，以表現回應批評。

紅軍以20場37分重返第4，熱刺踢少一場落後4分排第6，但兩軍今仗均有主力受傷。卡尼於上半場被踢傷足踝，料需唞數周，摩連奴將矛頭直指紅軍中場堤亞高艾簡達拿：「兩次（被踢中足踝），都是惡意侵犯，第一次是艾簡達拿，第二次不太清楚。」紅軍後衛祖爾麥迪比同樣半場傷出，中堅荒問題續纏繞利物浦，高普稱對方扭傷足踝韌帶，傷勢嚴重，又形容「今季防線的傷兵潮令人難以置信」，承認需在今個轉會窗增兵應付此「重大問題」。

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