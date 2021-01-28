英超︱熱刺正副選左閘齊傷迎紅軍 沙拿勢乘勇破關 (22:23)

熱刺過去1個月各項賽事8仗錄得6勝2和佳績，有望乘勇結束近6次英超對賽全敗劣績，卻在今天接獲左閘利古朗肌肉受傷，勢需養傷約3周，意味將錯過聯賽碰利物浦、白禮頓、車路士、西布朗、曼城及足總盃對愛華頓的賽事。

禍不單行的是熱刺另一左閘賓戴維斯，在上場足總盃淘汰韋甘比末段因傷退下火線，即使今次負傷上陣，面對紅軍右路攻擊手穆罕默德沙拿，相信也會危機四伏。沙拿上場足總盃包辦兩個入球，但紅軍仍以2：3敗走曼聯。

此外，熱刺主帥摩連奴回應與利物浦領隊高普的關係時說：「我不是他的朋友，因我永遠沒有時間與他一起。我倆比賽前後各只有5分鐘談話。我可以說的是，他是我尊重的同行。我相信他也有這種想法。」然而，摩帥過去曾自稱是「特別的一個」，高普的回應是對方只是「普通的一個」。

熱刺現以18戰得33分排第6，若今次勝出便可以1分反壓35分的韋斯咸，升上第4。紅軍近5場英超不勝，而且近4仗食白果，暫以19戰得34分排第5。

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