意大利盃︱祖雲達斯大勝賀保方牛一 43歲拒言休勢續約 (20:55)

祖雲達斯是役收起為女友慶生而缺陣的基斯坦奴朗拿度（C朗），但面對有39歲老將費路卡利壓陣的客軍仍控制戰局，上半場憑艾華路莫拉達操刀12碼得手及小將法保達建功領先，換邊後古路施夫斯基及費達歷高基艾沙各有進帳，終領軍大勝晉級4強，為今日43歲「牛一」的保方贈慶。這名意大利隊名將稱：「我仍享受足球，事實上43歲仍是職業球員已是成就，我未考慮下季去向。」球會總監柏拉迪斯則盛讚保方表現出色，將在適當時候商討續約。

同日另一8強賽事，拉素雖有射手梅利基攻入加盟後首球，惟以2：3不敵下半場10人應戰的阿特蘭大。「藍鷹」賽前宣布簽入AC米蘭後衛梅沙基奧，據報以自由身加盟。這名阿根廷籍守將的舊隊友伊巴謙莫域，則為日前意盃8強涉歧視國米前鋒盧卡古解畫，稱「在我的世界內人人平等，沒有歧視」。

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