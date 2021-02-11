挑戰極限:有片｜斯洛文尼亞英雌攀近8小時 登360米歐洲最高發電站煙囪 (19:15)

Janja與Domen同是斯洛文尼亞隊攀登名將，亦是女子全能賽及男子難度賽前世界冠軍。二人早於5年前，便萌生攀上特爾伯夫列發電站（Trbovlje Power Station）煙囪的念頭，直至去年才付諸實行。發電站早於2014年停用，煙囪高聳入雲，挑戰路線由國際運動攀岩總會定線員設計，全程13個節段，其中6個難度達8級或以上，當中第10段離地257米，難度8B+屬最高一級。

他們在地面只能觀察離地30米以下的路線，首次試爬時用上近12小時，其間幾次跌下，險象環生，最終直至天黑才登頂。4天後，他們決定正式挑戰，終於花7小時32分完成全部路段。這對戰友雖身經百戰，但同樣首次挑戰建築物，Janja稱：「這煙囪與我以前爬過的地方完全不同，十分神秘，最初我確是非常害怕，但當我開始專注於攀登，其他想法都消失了，只是享受整個攀爬過程。」Janja的下一目標將是今年7月展開的東奧，在這項新設項目衝擊歷史第一金。

其他報道：亞冠︱「黑山伊巴」下周末抵港歸隊 稱其經驗可助傑志亞冠爭佳績

其他報道：英超︱杜曹領車路士首擊悶和狼隊 承諾改造成「對手不想面對的球隊」