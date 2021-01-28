英超︱杜曹領車路士首擊悶和狼隊 承諾改造成「對手不想面對的球隊」 (17:44)

林柏特英國時間周一被車路士解僱，杜曹兩天後便首次領軍，其間只曾督師訓練一次，時間相當倉卒。他此役以基奧特為箭頭，從後支援的是夏維斯和薛耶治，而被「林伯」重用及近期時有入球的中場美臣蒙特，則至末段才後備上陣。

車路士此役傳球820次，打破日前曼城挫西布朗時，做出的810次今季英超單場紀錄，但論效率，車路士0：0打和狼隊的賽果，與曼城大勝5：0卻是天淵之別，故此英格蘭隊名宿里奧費迪南及高治，均質疑「控球並非一切」。

杜曹賽後亦坦言對賽果失望，卻又憧憬未來：「比賽大多在狼隊的場區進行。我很滿意球隊的表現，組織得很好，球員有勇氣及踢出團隊精神，往往很快便阻截對手的反擊。」他續表示，今仗令他想起以往自己曾執教的多蒙特，「感覺很好，車路士將會成為一支對手不想面對的球隊」。

杜曹又回應後上奪標的問題道：「冠軍？嘩！距離它很遠。不，我們須面對現實。我們與第4位球隊（韋斯咸）有點差距，最好還是不要失去焦點，活在當下，埋首工作，分數自然會上升。」

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