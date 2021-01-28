亞冠︱「黑山伊巴」下周末抵港歸隊 稱其經驗可助傑志亞冠爭佳績 (16:36)

綽號「黑山伊巴」的丹恩奴域在韓職打滾12季，曾效FC首爾、水原藍翼及FC大邱等。他在日前亞洲足協的訪問稱，希望在亞冠能對前東家大邱（大邱若勝出附加賽將分到亞冠I組）與前隊友重聚，但最終抽籤未能遇上任何韓職老對手。他在傑志今日網上發布的短片中，笑言未能抽中4支韓職隊有點奇怪，但稱不會失望，認為傑志分到一個好的組別，相信球隊有競爭力爭取好成績：「若我們在分組賽有好表現，得到晉級淘汰賽的機會，屆時也有機會遇上（韓職隊），且看最後能夠走到多遠。」

39歲的丹恩奴域在亞冠盃累積攻入36球，僅以1球之差落後去年掛靴的韓國隊名宿李同國居次，若在今屆亞冠再入兩球，便可獨佔亞冠盃史上入球王。他稱加盟傑志目標就是在亞冠入球，並確信自己的經驗和能力可幫助傑志，仍有動力爭取達成紀錄：「我們代表香港球隊出賽，要努力爭取更多分數，我會嘗試取得更多入球和達成紀錄，現在要做的是做好準備比賽。」

丹恩奴域預計下周末前抵港，他在日前亞洲足協訪問時透露，現時仍在塞爾維亞等待完成處理文件，正與家人享受逾兩個月的長假，但稱已急不及待盡快投入操練。他亦透露，為繼續參加亞冠盃，很快與傑志達成加盟協議：「我想踢亞冠盃，是有點驚訝未能留在大邱，因為我本來打算留在韓國多一年，畢竟我上季表現也不錯吧。然後我展望可參加亞冠盃的球隊，傑志對我很有興趣，亦表現很專業，最終我們在很短時間內，只是數天就達成了共識。」

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