英超｜蘇斯克查認後防大意斷送不敗強勢 促魔兵振作備戰阿仙奴 (14:03)

曼聯在中堅域陀連迪路夫及艾歷拜利缺陣下，由隊長哈利馬古尼伙拍小將杜安薛比鎮守中路，但球隊未能延續日前在英格蘭足總盃淘汰利物浦的氣勢，在23分鐘被錫菲聯守將堅恩白賴仁接應角球頂入先拔頭籌。曼聯7分鐘後一次角球攻勢，安東尼馬迪爾近射破網，但球證指哈利馬古尼衝撞對方門將在先，判入球無效。

曾效力錫菲聯的馬古尼在64分鐘，藉角球頭槌倒戈破網扳平。客軍於10分鐘後，藉曼聯後防一次誤會遲遲未能成功解圍，奧利華布基在禁區內施射入網再領先，錫菲聯終憑這個入球以2：1擊敗曼聯，取得今季英超第2場勝仗，仍落後排尾三的富咸5分。

曼聯今季作客戰績強勁，但主場表現欠佳，吃下在奧脫福球場的第4場聯賽敗仗後，以20戰40分排次席，落後榜首少踢一場的曼城1分。前列的李斯特城作客1：1逼和愛華頓後，以20戰39分續排第3。

曼聯領隊蘇斯克查賽後批評球證兩個錯誤判決，先未有發現錫菲聯首個入球攻勢有撞倒門將迪基亞，及後曼聯一次類似角球破門卻判入球詐糊：「第一個失球是明顯犯規在先，之後我們的入球沒有犯規，球證執法標準不一致，做了兩次錯誤判決。」不過他承認，第2個失球全在後防大意，但稱現時沒時間去難過，因兩天後就要作客阿仙奴。

曼聯對上一次在聯賽落敗，巧合地是去年11月初主場0：1不敵阿仙奴，兩軍將於下周日再碰頭。另《天空體育》報道，近季不受重用的曼聯中場連格，已跟今季成績突出的韋斯咸展開談判，或有機會外借他投。

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