亞冠︱港超隊缺訓練場憂輸在起跑線 朱志光稱傑志或提早出發 (20:20)

傑志主教練朱志光表示，出戰亞冠前最理想是有良好比賽狀態，但本地賽事停賽一段時間，球員需時重拾狀態：「本地比賽何時重開暫時未有眉目，但亞冠賽期4月中就開始，只能希望盡快可操練和比賽。」朱志光補充，其他亞冠球隊已開始集訓，他們所屬的聯賽或將開季，傑志現時未有比賽和球場操練，無疑較蝕底。

不過，他期望麾下珍惜亞冠機會，爭取比上次亞冠更好成績，表現最好一面。提及今屆改為賽會制，他認為對過去多在主場表現較佳的香港球會不利。傑志需在逾3周踢6場亞冠分組賽，他透露球隊有計劃提早出發到比賽地點集訓。

傑志隊長黃洋表示，離亞冠開賽只餘不足3個月時間，球員唯一可做只有健身跑步，期望盡快可復操復賽：「現在實在找不到地方可做用球練習，只有待重開球場，才可練戰術等較深入的比賽訓練。」

另一港超隊理文獲替補身分直入亞協盃分組賽，主教練陳曉明說，球隊不可能維持現時訓練安排到4月，否則勢影響5月參與亞協盃的比賽狀態，並稱已多次反映訴求，只期望球場盡快重開。他續道，直入亞協分組賽對理文絕對正面，「近年球員付出很大努力，希望不負球迷對香港球隊的期望」。

理文中場顏樂楓稱，未能正式操練下獲確認參加亞協盃，無疑提升動力和士氣，會繼續健身跑步保持體能，但他承認，球員要有良好比賽狀態，至少需一個月正式訓練，「不可能無球場操練下，就提升到比賽狀態，否則一切都是空口講白話」。

東方龍獅主教練李志堅稱，亞協J組兩支港超隊實力佔優，但不明朗因素是港超仍未復賽，並預計復賽後賽程編排頻密，增加球員受傷風險：「我希望出戰亞協盃前，可開始踢返本地賽事，但到時就要面對兩戰線頻密賽程的難題。」

相關報道：亞冠︱傑志抽好籤避日韓勁旅 同組遇山東泰山及泰超亞軍

其他報道：羽毛球年終賽︱伍家朗再負台球手出師不利 明晚撼安杜臣成出線關鍵