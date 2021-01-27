亞冠︱傑志抽好籤避日韓勁旅 同組遇山東泰山及泰超亞軍 (17:31)

傑志繼2018年再次直入亞冠分組賽，排抽籤第3檔次，被編入J組遇上中超球隊山東泰山、上季泰超亞軍泰港，以及附加賽之勝方，附加賽勝方潛在球隊包括日職球隊大阪櫻花、澳職墨爾本城及緬甸的撣邦聯。傑志早前簽入西甲前中場巴爾拿及綽號「黑山伊巴」的老將射手丹恩奴域。

山東有曼聯前球星費蘭尼在陣，球隊曾於2019年來港參加賀歲盃並奪冠，但射手加斯安奴柏利已離隊，費蘭尼亦傳或會離隊。亞冠外圍賽於4月7日及14日舉行，東亞區分組賽於4月21日至5月7日以賽會制上演，比賽場地待定，16強至決賽於9至11月舉行。

至於兩支參加亞協盃的港超球隊，上季香港足總盃冠軍東方龍獅，以及因澳門球隊退出而直入分組賽的理文，同在東亞區唯一組別J組，對手有中華台北球隊台南市FC （又稱南市台鋼）及蒙古的220體育會，今屆分組賽採用賽會制單循環，於5月14日至20日完成3場賽事，比賽地點同樣待定，首名將晉身跨區4強。兩回合制的跨區4強及決賽於9月中至9月底、10月底至11月初舉行，總決賽於11月26日上演。

亞冠盃J組

山東泰山（中超）

泰港（泰超）

傑志（港超）

大阪櫻花（日職）/ 墨爾本城（澳職）/ 撣邦聯（緬甸）

亞協盃J組

東方龍獅（港超）

台南市FC（台企甲）

220體育會（蒙古）

理文（港超）

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