意盃8強｜伊巴謙被逐累AC米蘭反負國米 涉種族歧視盧卡古或有手尾 (11:06)

伊巴謙莫域原本於31分鐘禁區邊起腳，射中內柱彈入，為AC米蘭先拔頭籌領先半場。惟中堅卡積亞傷出，要由新兵湯姆利入替，加上伊巴謙58分鐘被逐，埋下輸波伏線。盧卡古71分鐘主射12碼中鵠後，因為主球證受傷，要由第4球證入替，補時達10分鐘，艾歷臣在補時7分鐘再射入罰球，助國米反勝2：1，殺入4強後將遇上明晨祖雲達斯對史柏爾的勝方。

落敗的AC可能有手尾跟，伊巴謙莫域完半場前與盧卡古口角，再頭碰頭，被球證黃牌警告。有意媒稱 伊巴謙挑釁在先，更說出猩猩及巫毒教（voodoo）等字，重提當年盧卡古由愛華頓轉會至曼聯一事。雙方據報在更衣室再度對峙，要由其他職球員分隔，伊巴謙的經理人賽後否認報道內容。

伊巴謙下半場再被指絆跌高拉洛夫而被逐，但慢鏡顯示後者很可能因失平衡倒下。AC教練皮奧利稱這名瑞典籍前鋒賽後已向隊友道歉，又承認紅牌改變比賽形勢。另外，AC守將梅沙基奧抵達羅馬，通過體測後將以先借後買形式加盟拉素。

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