羽毛球年終賽｜伍家朗B組首擊再鬥王子維 盼體力成優勢爭入4強 (19:01)

年終賽明日於泰國開打，港隊唯一入圍的伍家朗位列B組（抽籤結果），同組既有世界排名第3的丹麥隊名將安杜臣，亦有王子維及印度隊的施里簡夫。世界第8的伍家朗明午首擊，便會重遇上站16強對手王子維，爭取為上站世巡賽16強出局復仇。

對於自2017年後重返年終賽，他稱：「年終賽對手水平接近，即使同組沒有周天成等排名較前的球手，但其實每場一樣難打。上站16強出局，我的體力上稍微佔優，但相對來說比賽狀態與節奏，或不及其他對手，所以會盡力爭勝，打入4強。」

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女單方面，世界一姐、中華台北隊的戴資穎，與連贏兩站世巡賽的西班牙隊名將馬蓮，分別位列B組及A組。戴資穎同組尚有兩名東道主球手，以及印度隊的仙杜胡。馬蓮同組最大對手，則料是韓國隊新星安洗瑩。

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