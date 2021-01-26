高比離世一年丨占士領湖人取勝兼寫紀錄 加素爾憶亡友仍難以置信 (18:01)

加素爾於高比忌日前受訪，談及摰友離世將滿一年：「至今仍很難相信他已離開，有時想起他，我感到無比空虛。毫無疑問，他的離去提醒我們要充實地過活，因為沒人知道明天會發生什麼事。」這名40歲老將今季未有落班，但仍有意為西班牙隊五戰奧運，他亦談及重返湖人的可能性：「是不錯的選擇，但取決於幾個因素，當中有些不是我能控制，所以我選擇專注於每日訓練，只求走出傷患。」

加素爾去年9月喜獲千金，取名Elisabet Gianna Gasol，紀念高比及同於空難離世的高比次女詹納（Gianna）。身為教母的雲妮莎，昨日在Instagram上載抱着加素爾女兒的照片，場面溫馨；她今日再分享一封由詹納好友寄來的慰問信。

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至於湖人今早於NBA常規賽以115：108擊敗克里夫蘭騎士，「大帝」占士攻入今季個人新高46分，以36歲的26日，成為自高比的謝幕戰後，最年長攻入最少40分的湖人球員；隊友「一眉」安東尼戴維斯亦交出17分、10個籃板，助球隊作客十連勝。會方日前已決定不為高比舉行公開悼念，但球隊後日早上才再作客費城76人，主教練禾高准球員放假一天，沉澱心情。

此外，奧蘭多魔術主場以117：108挫夏洛特黃蜂一仗，兩名女球證Natalie Sago和Jenna Schroeder同場執法，創NBA歷史。

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