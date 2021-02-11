NBA｜高比離世一周年將至 湖人因疫情不辦悼念 占士：他在我心中永不會死亡 (22:00)

高比拜仁去年美國時間1月26日早上，乘坐私人直升機帶同次女等人前往他開設的曼巴體育學院訓練時失事，包括機師在內，機上9人全部罹難，從此一代籃壇傳奇就此永別人世。事隔一年，當時已在中國武漢爆發的新冠病毒，如今在世界各地仍然肆虐，其中美國目前仍是「重災區」。據報會方鑑於疫情，已決定不會為高比舉行公開悼念，而球隊明早作客克羅夫蘭騎士的比賽，亦不會穿着曼巴戰衣。

至於與對方稱兄道弟湖人球星勒邦占士，日前受訪時表示︰「大家會永遠懷念對方，紀念他的事物每天都在，包括我手指套上印着的「24」，湖人主場亦高掛着他的榮休號碼，球迷依然經常穿着他的球鞋或球衣。因此，大家對他的思念，並不會因任何儀式的減少而改變。」他又坦言對方的離世，對他而言是人生中的「黑歷史」，又形容對方在自己的心中永不會死亡。

另外，據報美國籃協近日向60名NBA球員發邀請信，徵詢對方代表美國男籃出戰東京奧運的意願，並計劃在下月從中決定初選名單。

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