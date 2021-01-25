英超｜英媒：林柏特料日內遭車路士革職 杜曹蓄勢「上車」 (19:05)

車路士的英超成績自上月中開始走下坡，而8戰2勝1和5負的不濟成績已令他們跌至第9位，及至昨日於英足總主場以3：1淘汰英冠球隊盧頓後，林柏特曾鬆一口氣稱，「這是一個很重要的賽果，因它為球隊帶來積極氣氛」，詎料今日《每日電訊報》報道，車路士球員被告知英國時間今早不用返回球會操練，至下午才回去，料會方將有重要公布，而它勢將不利42歲的林柏特。

綜觀多間博彩公司盤口，林柏特被解僱已封盤，就算仍開盤的其中一間公司SBK，他被炒的賠率也是熱得燙手的1.03倍。身為車路士名宿的林柏特，於2019年夏天成為母會主帥，至今未嘗奪冠，只曾當選2019年10月英超最佳領隊，而其領軍成績為84戰44勝17和23負，勝率52.4％。

此外，據《天空體育》報道，PSG前帥杜曹入主車路士「差不多成事」，惟另有報道指出，意大利籍的艾歷尼、西班牙籍的賓尼迪斯，以及烏克蘭籍的舒夫真高等，均有機會成為「藍戰士」新帥。

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