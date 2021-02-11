體壇性侵｜平機會設反性騷擾熱線提供支援 研究指九成體育總會有制定守則 (18:07)

平機會於去年11月以政府額外撥款成立「反性騷擾事務組」，4名職員將負責管理「反性騷擾熱線」（21062222），為僱員或僱主個案提供相關資訊，包括投訴方法、法律條文及轉介輔導服務，未來亦會開設網上平台接受查詢。

此外，平機會將繼續與港協暨奧委會合作，預計在3月再舉行研討會，加強運動員對性騷擾資訊認知。

平機會同時發表研究報告，指出截至去年10月，調查79間本地體育總會，發現有71間（90%）有制定反性騷擾政策或行為守則，將內容放上網頁讓公眾查閱，相比2014及18年時分別只有20及28間有制定相關政策，資訊透明度有顯著改善。

不過，研究提及相比全部60間受資助總會均有制定守則，19間自資體育總會中只得11間有相關制定，只佔58%；即使有守則，僅67%有提及「不會因真誠投訴而受處分」，部分亦未有提供投訴聯絡方法及預防性騷擾措施，平機會指均會削弱政策效能。

平機會主席朱敏健表示，現時《性別歧視條例》未能完全涵蓋性騷擾的非法行為，而成立反性騷擾熱線後，查詢個案可在完全保密下跟專責職員溝通。平機會總政策研究及訓練主任林潔儀建議，民政事務局及康文署可考慮在體育界委任指定人士，推廣及鼓勵自資體育總會和機構，採取預防性騷擾措施。

其他報道：英足盃｜般奴奠勝 曼聯淘汰紅軍 福仔傷膝 高普：征熱刺前一場很好備戰

其他報道：轉會｜奧斯爾正式投費倫巴治 撰文感激雲格及阿仙奴孕育成長