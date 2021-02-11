英足盃｜般奴奠勝 曼聯淘汰紅軍 福仔傷膝 高普：征熱刺前一場很好備戰 (16:51)

兩軍上周日英超在晏菲路球場互交白卷，而利物浦上周中聯賽主場爆冷負般尼時，退居後備的前鋒羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿，今仗復任正選攻堅，並於18分鐘一傳一妙射打開紀錄。26分鐘，拉舒福特左路傳球予格連活特射入扳平。48分鐘，格連活特投桃報李助攻「福仔」使曼聯反超前。沙拿在59分鐘再入一球追和。78分鐘，曼聯藉後備上陣的中場般奴費南迪斯主射罰球得手，以3：2險勝，亦是主帥蘇斯克查執教「紅魔」後，五度大戰紅軍首度獲勝。

蘇斯克查大讚般奴道：「他射入一個精彩入球。他昨日操練罰球，所以我對他很有信心，只要有這種機會，他定可化為入球。」般奴則說：「我為勝利而高興，最重要是曼聯晉級了。誰取得入球並不重要，當然，我建功了，我是開心的。我曾練習不同種類的罰球。這個入球是不錯的。」然而福仔末段因膝傷退下火線，蘇帥證實對方需做掃瞄，周三英超很有機會避戰錫菲聯。

紅軍上月尾至今在足總盃和英超共7仗只曾勝出1次，當中連續4場聯賽食白果，領隊高普卻從今仗找到積極一面：「賽果令人沮喪，這並非我們想要的。可是，你看到球員想扭轉近期的頹勢，他們亟欲爭取入球，而且入了兩個具質素的入球，我看不到球隊有信心問題，已朝向正確方向走。這是聯賽作客熱刺前的一場很好的備戰。」紅軍及少1分的熱刺目前在聯賽分列第4和5位。

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