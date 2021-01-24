室內賽艇｜港新星陳至鋒亞洲資格賽奪冠 偕師兄趙顯臻齊闖世界賽 (19:07)

室內賽艇世界賽亞洲區資格賽首度由香港舉辦，但因疫情改於網上舉行，來自14個地區近300名艇手參戰，公開組前二及U23首名出線下月底世界賽。港隊遣11男8女出戰，近半年四破室內賽艇世界紀錄的新星陳至鋒，先在U23輕量級2000米由頭帶到尾，以6分22秒正奪冠。休息兩小時後，他轉戰非主項的500米，最後50米後上奪亞，未能連奪兩張世界賽門券，但仍對成績感驚喜。

陳至鋒將首戰室內賽艇世界賽，他稱：「到時應該很刺激，畢竟對手都擊敗同地區艇手入圍。世界賽三甲門檻應是6分20秒，我不會以名次為目標，但會專注時間，希望拉到6分20秒以下。」世界賽同樣以虛擬形式舉行，他認為體院的熟悉環境有利發揮，未來一個月全力備戰，之後將回歸水上訓練，為爭奪今夏東京奧運資格準備。

他的亞洲冠軍拍檔趙顯臻在男子公開組輕量級2000米，以6分26秒正獲首名，陳廸麟慢7.7秒居次，雙雙出線。趙顯臻自言未發揮到最好，但藉今仗熟習比賽流程，有助下月出戰世界賽。21歲女將洪詠甄在U23輕量級2000米做出7分23.7秒，躋身下月世界賽。她表示很久沒比賽，對發揮感滿意。她去年原本伙拍大師姐李嘉文備戰東奧，雖然對方早前退役，但合作短短數月獲益不少，如今改與黃湘儀合作衝擊東奧。黃湘儀在女子公開組2000米賽做出7分38.9秒，和泰國隊艇手並列首名一同出線。

港隊主要成績（*入圍世界賽）

男子公開組輕量級2000米

冠軍：趙顯臻*

亞軍：陳廸麟*

男子U23輕量級2000米

冠軍：陳至鋒*

亞軍：林新棟

季軍：何澤龍

女子公開組輕量級2000米

冠軍（並列）：黃湘儀*

季軍：白麗琪

女子U23輕量級2000米

冠軍：洪詠甄*

亞軍：梁穎桉

季軍：張海琳

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