MMA︱麥基哥首被KO後依舊火爆 隔空挑戰另一傳奇復出（附精華） (20:34)

綜合格鬥名將麥基哥今午（24日）又再復出，在阿布扎比出戰終極格鬥冠軍賽（UFC）257，豈料職業生涯首次被技術擊倒，血流披面倒下。惟他賽後不改火爆性格，隔空挑戰另一傳奇盧馬高美度夫。
在UFC輕量級排名第4的愛爾蘭籍前冠軍麥基哥，今日對排名高兩位的美籍選手普利亞（Dustin Poirier），雖然首回合佔優勢，但次回合右腳小腿連續被踢中後落入被動，1分鐘內頭部再連環中拳，終在剩餘2分32秒時倒下，被拳證終止比賽判落敗，賽後要撐拐杖離開。
麥基哥此前4次落敗都是輸點數，這次首次被TKO，戰績改寫為22勝5負。29戰不敗、去年10月退役前冠軍盧馬高美度夫，在網上批評麥基哥離棄訓練團隊招敗，麥基哥反擊道：「你想驗證自己的說話，就出來重賽吧，我在等你。」然而，他承認自己久疏戰陣，對手發揮較佳。普利亞則一報7年前敗仇，現時在UFC累積27勝6負。
普利亞亦表示想挑戰盧馬高美度夫，但後者短期內回歸八角籠的機會不大。懸空的輕量級腰帶，或由普利亞與排名第1的加夫基爭奪。惟今早另一場輕量級賽，排名第6的鶴加（Dan Hooker）首回合就被UFC新丁米高贊特拿（Michael Chandler） TKO，UFC總裁Dana White不排除贊特拿或在下場獲提拔挑戰普利亞。
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“THERE’S A NEW KING IN THE LIGHTWEIGHT DIVISION!”
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