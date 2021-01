MMA︱麥基哥首被KO後依舊火爆 隔空挑戰另一傳奇復出（附精華） (20:34)

在UFC輕量級排名第4的愛爾蘭籍前冠軍麥基哥,今日對排名高兩位的美籍選手普利亞(Dustin Poirier),雖然首回合佔優勢,但次回合右腳小腿連續被踢中後落入被動,1分鐘內頭部再連環中拳,終在剩餘2分32秒時倒下,被拳證終止比賽判落敗,賽後要撐拐杖離開。

麥基哥此前4次落敗都是輸點數,這次首次被TKO,戰績改寫為22勝5負。29戰不敗、去年10月退役前冠軍盧馬高美度夫,在網上批評麥基哥離棄訓練團隊招敗,麥基哥反擊道:「你想驗證自己的說話,就出來重賽吧,我在等你。」然而,他承認自己久疏戰陣,對手發揮較佳。普利亞則一報7年前敗仇,現時在UFC累積27勝6負。

普利亞亦表示想挑戰盧馬高美度夫,但後者短期內回歸八角籠的機會不大。懸空的輕量級腰帶,或由普利亞與排名第1的加夫基爭奪。惟今早另一場輕量級賽,排名第6的鶴加(Dan Hooker)首回合就被UFC新丁米高贊特拿(Michael Chandler) TKO,UFC總裁Dana White不排除贊特拿或在下場獲提拔挑戰普利亞。

Khabib weighed in on the result of the #UFC257 main event 🦅



(via @TeamKhabib) pic.twitter.com/9aDNfFrguR — ESPN MMA (@espnmma) January 24, 2021

“THERE’S A NEW KING IN THE LIGHTWEIGHT DIVISION!”



Michael Chandler made a statement in his UFC debut 😤 #UFC257 @espnmma pic.twitter.com/UEMfnJkEsq — SportsCenter (@SportsCenter) January 24, 2021