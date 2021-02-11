意甲｜伊巴謙球會賽第600戰輸波 嘆AC米蘭膺冬季冠軍失意義（附精華） (17:34)

AC米蘭今仗以伊巴謙莫域掛帥，拉菲爾利亞奧及森姆卡斯迪利祖等主力亦悉數上陣，防線則意外地由年僅20歲的法籍小將皮爾卡魯魯坐鎮，新兵蘇亞利荷美迪亦擔任正選，惟兩人全場表現平平。同樣新加盟的克羅地亞隊射手文迪蘇傑在70分鐘後備入替，惟起腳次數寥寥可數，無功而還。客軍先憑基斯甸羅美路的入球打破僵局，加上換邊後伊利錫及沙柏達各建一功，作客聖西路以3：0凱旋。聯賽6次主場對阿特蘭大不勝的AC米蘭，吞下今季第2場敗仗，惟仍以兩分優勢力壓國際米蘭，19戰得43分鎖定冬季冠軍。

球會賽第600次上陣的伊巴謙莫域未能領軍平反敗局，賽後稱上半場感到被「孤立」：「我們有很多事都出錯了，這並非應有的表現。尤其在上半場時，我多次觸球卻沒有隊友配合，這令我感到孤單。即使奪得冬季冠軍，在敗陣後的意義已不大。」然而這名39歲老將似不滿客軍射手沙柏達獨領風騷，在完場後向對方稱「我入球比你上陣次數多」，但遭對方無視。

同日作客烏甸尼斯的次席球隊國際米蘭，在全場佔盡優勢下多次失機，與主隊互交白卷。主帥干地完場前更與球證馬利斯卡口角，疑稱對方執法不公被逐，賽後他稱是因補時不足而質疑對方決定：「補時4分鐘根本不公平，但即使我們並不同意，最終你仍要妥協。」正選上陣的摩洛哥國腳阿舒拉夫多次失機，輿論質疑國米是否需再引入新兵，但球會總裁馬路達稱沒有相關計劃，更暗示不會換帥：「正如我之前所說，我們的轉會窗已關閉。此前不少傳言是動搖軍心，但我們不會因此作任何改變。」

另外，今晚將迎戰卡利亞里的熱拿亞有中場史杜拿路離隊，以借將身分加盟維羅納。費倫天拿變陣下以2：1險勝克羅托內，暫以1分領先今晚作客祖雲達斯的博洛尼亞。勢有基斯坦奴朗拿度（C朗）正選掛帥的斑馬兵，證實早前染疫的荷蘭隊後衛馬菲斯迪歷特病毒檢測呈陰性。

其他報道：港將外闖｜歐陽耀冲日本跟操一周 將加盟半職業球會圓夢

其他報道：法甲｜麥巴比2021年終開齋 認未決定續約PSG（附精華）