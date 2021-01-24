港將外闖｜歐陽耀冲隨半職業隊跟操一周 將加盟日本球會圓夢 (16:10)

離港近一個月的歐冲，昨晚於facebook專頁交代近况，宣布即將實現加盟日本職業聯賽球會的夢想，自言「緊張又期待」。他上載一張和當地隊友的合照，透露過去一星期在屬半職業的附屬球會跟操：「他們的訓練強度絕不遜於職業隊，每人都有職業球員操守，對足球充滿熱情，全心全意投入訓練。」照片中顯示，他在位處大阪的FK COBALT跟操，但未有公布新東家。

他又稱，即將加盟的職業隊一隊已開始集訓，自己亦接獲通知，本周中接受新冠病毒檢測及體測，但需待完成所有手續，再由球會公布加盟消息。

外號「神之子」的港足前中場歐冲，曾征戰葡萄牙及中國職業聯賽，去年12月底離港，當時於社交網表示是足球生涯的最後闖蕩。雖然他一直對目的地三緘其口，但早盛傳是前往日本，而日職（J1）至丙組（J3）均屬職業聯賽。

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